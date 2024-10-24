Работа для девушек в Сочи вакансии
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Требуются девушки!! высокий доход!!!
Работы много, график ночной. Проживание предоставляем по желанию. Встретим, расселим, оденем, обуем, накрасим . Зарплата от 45 тыс за одну ночь, зависит от вашей красоты и желания .Зарабатывают у нас ;...
800000 рублей
Категория: Досуг
Хабаровск
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В сферу Досуга- CУРГУТ
По приезду вам предоставляются апартаменты для проживания.
Возможен возврат денег за билеты(если вы приедете из другого города).
Все обсуждается индивидуально.
Многие девушки (наши) купили машины и к;...
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Питер-Сезон РАБОТЫ!!!
СКОРО НОВЫЙ ГОД!!! Корпоративы, праздники, вечеринки! В Питере ОЧЕНЬ МНОГО РАБОТЫ!!!! Мы не справляемся! Поэтому вакансия снова открыта!!!! Приезжай;...
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Девушки 18+
Работа для привлекательных девушек, достойная оплата ежедневно, гибкий график работы, дружный коллектив, прекрасные условия труда, возможен дополнительный заработок и награда за работу. Без опыта - об;...
800000 рублей
Категория: Досуг
Ростов на Дону
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Работа для девушек в Екатеринбурге
По приезду вам предоставляются апартаменты для проживания.
Возможен возврат денег за билеты(если вы приедете из другого города). Все обсуждается индивидуально.
Многие девушки (наши) купили машины и кв;...
1000000 рублей
Категория: Досуг
Екатеринбург
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Эксклюзивный набор в агенство
Возможность зароботка в комфортном для вас режиме;
- Проживание бесплатно ;
- Мы сами оплачиваем рекламу;
- Фильтрация клиентов;
- Апартаменты или выезд на ваше усмотрение;
- Возможность стремите;...
Показать телефон
В сферу Досуга- CУРГУТ
По приезду вам предоставляются апартаменты для проживания.
Возможен возврат денег за билеты(если вы приедете из другого города).
Все обсуждается индивидуально.
Многие девушки (наши) купили машины и к;...
Показать телефон
Питер-Сезон РАБОТЫ!!!
СКОРО НОВЫЙ ГОД!!! Корпоративы, праздники, вечеринки! В Питере ОЧЕНЬ МНОГО РАБОТЫ!!!! Мы не справляемся! Поэтому вакансия снова открыта!!!! Приезжай;...
Показать телефон
Девушки 18+
Работа для привлекательных девушек, достойная оплата ежедневно, гибкий график работы, дружный коллектив, прекрасные условия труда, возможен дополнительный заработок и награда за работу. Без опыта - об;...
Показать телефон
✨ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК✨
Ежедневный расчет
Бесплатное проживание
Гибкий график работы/подработки согласовывается персонально, по мере необходимости;
Трудовые отношения с прямым работодателем – без посредников;
Благоприятная;...
1000000 рублей
Санкт-Петербург
27.06.2024
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В сферу Досуга- CУРГУТ
По приезду вам предоставляются апартаменты для проживания.
Возможен возврат денег за билеты(если вы приедете из другого города).
Все обсуждается индивидуально.
Многие девушки (наши) купили машины и к;...
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Поиск и подбор по параметрам работы и вакансий для девушек в такой сфере, как в городе Сочи
На сайте можно увидеть актуальные предложения для девушек разного возраста. Особенно без проблем отыскать хорошую работу молодым девушкам с амбициями в категории .
Эскорт агентства
Приятное времяпрепровождение – именно так по-другому можно назвать эскорт-услуги. Это идеальный вариант для целеустремленных девушек с отличными физическими данными. Эскортесса должна быть образованной, интеллектуально развитой, ответственной и аккуратной, поскольку превалирующее число клиентов эскорт-агентств – состоятельные мужчины, нуждающиеся в спутнице.
Эскорт-агентство – это идеальный вариант для девушек, которые стремятся к полной конфиденциальности, стабильным доходам и безопасности.
Спросом пользуются следующие вакансии:
- Эскорт. Основная задача – проводить время с клиентом в ресторанах, клубах и на деловых встречах.
- Работа для девушек. Наиболее необходимые качества – умение держать себя в общении и приятная внешность.
- Сопровождение. То же, что и эскорт, но ездить с клиентом нужно туда, куда он пожелает.
- Работа массажисткой. Основная задача – доставлять клиенту удовольствие, обладая особыми знаниями и навыками в городе Сочи.
Администратор
- Можно устроиться работать администратором эскорт агентства. Работа предполагает сотрудничество с девушками и организацию досуга клиентов.
- Хостес. Элитные заведения нуждаются в привлекательных девушках, которые будут встречать гостей и организовывать их досуг.
- Работа для девушек в сфере досуга. Работа предполагает организацию досуга с оказанием особых услуг.
- Апартаменты. Основная задача – общаться с интересными и влиятельными клиентами без выезда.
- Диспетчер. В перечень задач входят поиск клиентов и их проверка, продвижение агентства, оформление соответствующей документации.
- Скаут. Основная цель – поиск новых сотрудниц для эскорт-агентства в городе Сочи.
Без опыта работы
Вакансии категории «без опыта работы» отличаются большим разнообразием.
Каждая сможет найти себе место на свое усмотрение:
- Без опыта работы: вакансии в сфере досуга доступны девушкам без специального образования. Главное – желание, ответственность и яркая внешность.
- Высокооплачиваемая работа – это огромное разнообразие вариантов: эскорт, моделинг, танцы, стриптиз и т. д. в городе Сочи.
- Работа в сфере досуга – сопровождение клиентов на деловых встречах, за границу, на вечеринках, kinky-party и прочее.
- Заграничные туры – это эскорт-командировки, предполагающие высокие доходы и массу новых впечатлений.
Консумация
Работать в сфере досуга могут девушки, прекрасно владеющие своим телом. Танцы – один из наиболее соблазнительных видов искусств.
Среди популярных вакансий для девушек, можно выделить:
- Танцовщицу go-go. Основная задача – развлекать посетителей вечеринок и мероприятий ритмичными движениями под зажигательную музыку.
- Стриптизершу. Помимо умения красиво двигаться, от девушек требуется желание обнажаться перед посетителями.
- Консумацию. Развлекательные заведения нуждаются в общительных девушках с привлекательной внешностью, способных подталкивать клиентов к покупке напитков для танцовщиц.
- Ночной клуб. Это обширная категория, включающая в себя эскорт, хостес, танцы и консумацию.
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